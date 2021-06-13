تطورات صندوق دوت الخليج 13-6-2021.. قاطرة إنجازات لا تتوقف

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الكثير من المواطنين يتطلعون إلى معرفة آخر تطورات ومستجدات صندوق دوت الخليج، الذى يعمل بشكل دورى ومنتظم على دعم القطاع العام والخاص أيضًا، ويساهم فى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمجتمع، حيث يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بإنجازات صندوق دوت الخليج، الذى تم إنشاءه عام 2014، ويحقق العديد من الإنجازات والمشاريع الهامة، وإليكم التفاصيل:-

صندوق دوت الخليج.. قائمة من الأعمال والمشاريع القومية

صندوق دوت الخليج، تم تأسيسه عم 2014 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعقب تقديم وتوجيه دعم كبير من رجال الأعمال المصريين، ومنهم رجل الأعمال رامي لكح الذى تبرع بمبلغ قدره 30 مليون جنيه، كما قدمت هيئة قناة السويس مبلغ قدره 40 مليون جنيه، كمساهمة فى تمويل لقاح كورونا.

صندوق دوت الخليج يوجه قوافل طبية وغذائية إلى غزة

صندوق دوت الخليج، كان له موقف وطني واضح وهو توجيه عدد من القوافل المحملة بالمواد الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، الذى تضرر بشكل كبير من العدوان الاسرائيلى الذى تمثل فى القذائف الصاروخية التى استهدفت المؤسسات والمباني العملاقة.

اسهامات وإنجازات يحققها صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج، له العديد من الاسهامات والمبادرات المختلفة فى العديد من المناحي حيث أنه أطلق فى وقت لاحق مبادرة «دكان الفرحة» والتى ساعدت أكثر من 2000 فتاة يتيمة فى الزواج.

لا يمثل الصندوق مؤسسة وطنية عابرة بل ساهم فى ضخ الكثير من الأموال لصالح الصندوق وعمل على تأسيس قاعدة وطنية صلبة تدعم الدولة المصرية فى أزماتها وتساهم القطاع الحكومى والخاص فى تطوير وتحديث وتأسيس المشاريع القومية.

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يمكن التبرع لصالح الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، الذى يمكن المجئ به من خلال محرك البحث جوجل وأيضًا يمكن التوجه إلى العاملين الذى بإمكانهم التحدث حيث يتم تحديد المبالغا المالية المراد توجهيها.

صندوق دوت الخليج، لا يزال يتقدم وبقوة فى مسار تحقيق الإنجازات المهمة والمشروعة والتى تقع أمام أعين جميع المواطنين فى مصر والوطن العربي.