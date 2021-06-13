/635679/حبس-معاذ-عيسى-المتهم-بغرز-مفتاح-سيارة-في-رأس-صديقه-في-حلوان-صور

قررت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، حبس معاذ عيسى، المتهم بغرز مفتاح سيارة في رأس صديقه في حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الواقعة في التقرير الأتي:

وجاء في التقرير الطبي الذي أعده الطبيب المعالج للحالة، أن المريض مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني "مفتاح سيارة "، بفروة الرأس وعظام المخ والجمجة، وكسر منخسف بعظام الجمجمة إثر إصابة الرأس.

كما أجريت له عملية رفع الجسم المعدني، ورفع الكسر المنخسف حسب التقرير الطبي.

تفاصيل الواقعة

وكان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، المقدم محمد السيسي، ومعاونه النقيب محمود سعداوي، نجحت في إلقاء القبض على المتهم بغرس آلة حادة "مفتاح سيارة" بالرأس، ما أدى إلى تسبب جرح غائط في الرأس ونزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

وأصيب الطفل حسن شريف علوان، صاحب الـ عامًا، بكسر في الجمجمة بعد اعتداء معاذ عيسى، أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير "فويس كيدز"، عليه بمفتاح في رأسه أدى إلى دخول المفتاح إلى رأسه مما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

وحصل " دوت الخليج" على أقوال والدة الطفل المجني عليه "حسن"، والتي سردت تفاصيل الحادث، مؤكدة أن "معاذ عيسى" ليس صديقًا لابنها، ولكنه جار لهم، وبأنهما أحيانًا يتواصلان، ويوم الحادث قابل "معاذ" نجلها "حسن" وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولًا استفزاز نجلها، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه ما أسفر عن كسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه.

وأكدت والدة في اقوالها أمام رئيس مباحث قسم شرطة حلوان:" بأنه تم نقل ابنها إلى المستشفى وتطلبت الإصابة إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وبأنه حاليًا في فترة العلاج بعد إجراء العملية، موضحة أن العلاج سيتطلب وقتًا طويلًا، وأكدت الأم بأن ابنها لا تربطة أي علاقة بـ"معاذ"، وأن نجلها مشهود له بالتفوق في دراسته والأخلاق بين زملائه.

كما أوضحت والدة المجني عليه، أنها اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ لقسم شرطة حلوان، بالواقعة، وهي حاليًا تنتظر التقرير الطبي الذي سيتم تسليمه للنيابة، وأن المفتاح تم تحريزه لتقديمه للنيابة أيضًا، مضيفة أن الطفل "معاذ" من المعروف عنه أنه يفتعل المشاكل مع زملائه وأنه يتعالى عليهم بعد مشاركته في برنامج المسابقات الشهير «ذا فويس كيدز».

كما طالبت والدة المجني عليه جهات التحقيق بالحصول على حق ابنها فيما تعرض له من اعتداء، وبأن الصمت على الحادث يجعله يتكرر مرة أخرى في حق أطفال آخرين.

ونشر الإعلامي محمد نشأت صورًا للطفل "حسن" داخل المستشفى على حسابة بموقع "فيس بوك"، وظهر في الصور بعض الأشعة التي توضح حجم الإصابة التي تعرض لها ودخول المفتاح إلى رأس الصبي بعد اعتداء "معاذ عيسى" عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 12813 لسنة 2021 جنح بقسم شرطة حلوان، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.