/635681/رئيس-البرلمان-للنواب-من-يريد-الصمود-للحصول-على-الكلمة-يبقي-معي

وجه المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، رسالة طمأنة للنواب المتخوفين مع عدم حصولهم على الكلمة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة قائلا: لا تقلقوا ".

مناقشة النواب الموازنة العامة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. وقال رئيس البرلمان ، لأعضاء مجلس النواب ، كل من يريد التحدث سيحصل على الكلمة ، وكل من يريد الصمود يظل جالسا فى القاعة ، متابعا : أنا جالس للصباح فابقوا معي

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