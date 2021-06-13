عادل عبد الفضيل: لولا خطوات الإصلاح الاقتصاد المصري لِما كنا تحملنا تداعيات كورونا

/635682/عادل-عبد-الفضيل-لولا-خطوات-الإصلاح-الاقتصاد-المصري-لما-كنا-تحملنا-تداعيات-كورونا

أعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة، والذي ناقشها البرلمان اليوم خلال الجلسة العامة؛ نظرًا لإحتوائها على العديد من الإيجابيات المتوقعة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى لم يكن يتحمل تداعيات أزمة جائحة كورونا لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى العام 2014.

استقرار الاقتصاد المصري

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في أستقرار الاقتصاد المصري، والذي أستطاع بشكل كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، مضيفا سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة.

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وطالب النائب عادل عبد الفضيل، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع خطوات وإجراءات جديدة لتبني سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم في معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة كافة الاجراءات التي تكفل الرقابى على تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.