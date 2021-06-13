كواليس وأسرار «خناقة» ثنائي بيراميدز

شهد مران اليوم الأحد لفريق بيراميدز مشاجرة حادة بين ثنائي الفريق إسلام عيسي و عبدالله بكري، وذلك أثناء التقسيمه الختامية، حيث تطورت الأمور بالمشادة بالأيدي بين الثنائي أمام هاني سعيد مدير الكرة، بينما تدخل وأحمد فتحي لاعب الفريق وعلي جبر لأحتواء الخلاف بين اللاعبين.

ويرصيد دوت الخليج قيمة الغرامة الموقعة:

ومن المقرر أن يفرض إدارة النادي غرامة مالية لثنائي الفريق بقيمة 15000ألف جنية، لحين تحديد موقف الاعبين بالمشاركة في المباراة المقبلة أمام فريق سموحة.

موعد المباراة

ويستعد فريق بيراميدز لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

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وكشف بيراميدز عن موعد مباراة الفريق أمام الأهلي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

بيراميدز يكشف عن موعد مباراة الأهلي

وطبقا للبيان الذي اصدره نادي بيراميدز فإن الجدول المرسل من اتحاد الكرة أكد أن أول الفريق سيواجه سموحة يوم 15 يونيو الجاري على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في تمام الساعة التاسعة على ملعب الأهلي We السلام قبل أن يواجه الفريق إنبي يوم 5 يوليو على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق الرجاء المغربي يومي 20 و 27 يونيو الجاري في القاهرة وكازابلانكا على الترتيب ضمن مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت حصرياً.

يدخل النادي الأهلي لمباراته في الدوري الممتاز أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، 2يوليو، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يسعي المارد الأحمر في صدارة الدوري، وإنتزاع اللقب هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري 41نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق، وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت.