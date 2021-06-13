«يورو 2020»:

حسم المنتخب الإنجليزي المباراة أمام منخب كرواتيا في لقاء الجولة الأولة من المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا، بنتيجة هدف دون رد، وشهد على اللقاء ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية.

سجل رحيم ستيرلينج الهدف الأول في المباراة والوحيد في اللقاء، في الدقيقة اسابعة والخمسون من عمر المباراة، من خلال مراوغة من منتصف الملعب من كالفين فيليبس، وتمريرة من وسط مدافعي كرواتيا لستيرلينج لينفرد على المرمي ويسكنها الشباك بتسديدة قوية تصتطدم في يد حارس المرمي ولم يتمكن منها وتسكن الشباك.

حسم التعادل السلبي بدون أهداف أحداث الشوط الأول بين منتخب إنجلترا ومنخب كرواتيا، ليشهد على إستحواذ المنتخب الإنجليزي بنسبة 58 % مقابل 42 %، وتمريرات قصيرة وطولية ناجحه بين لاعبي المنتخب الإنجليزي، ونجح الإنجليز في الوصول لمرى الخصم في أربع مرات وفي الجانب لمقابل وصل إلي مرمي الخصم في محاولتين فقط، ولكن بدون خطورة على المرمي.