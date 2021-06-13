وكيل لجنة الإسكان : مصر استعادت دورها فى إفريقيا بسبب جهود الرئيس السيسى 

جدة - نرمين السيد - شارك المهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى منتدى هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية والذى يأتى هذا العام تحت عنوان "التكامل من أجل النمو"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المصريين والأفارقة.





وقال شكرى إن منتدى هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية هذا العام يحمل رسالة أكثر موضوعية حيث قدم رؤساء هيئات الاستثمار للدول الإفريقية ومصر كل الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات لكل دولة إفريقية وكيفية استغلال هذه الفرص، منوهاً أن المنتدى تتضمن لقاءات وجلسات بين المتخصصين فى قطاعات الاستثمار.

وكشف أنه تقدم بتوصية خلال المنتدى للمطالبة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة أو منصة تساهم فى معرفة جميع الفرص الاستثمارية والمستثمرين بجميع القطاعات فى كل دولة إفريقية، الأمر الذى يساهم فى تسهيل عملية الحصول على المعلومات التى يحتاجها المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى القارة الإفريقية.

وترأس النائب الجلسة الثانية لمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بعنوان "دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية فى ربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية"، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، وضيو مطوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، وأنتونى نكينزو كامولى، العضو المنتدب بهيئة ترويج الاستثمار بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار شكرى إلى أن الجلسة تضمنت عرض للتجربة المصرية الناجحة والمميزة فى البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والطرق، حيث استطاعت التجربة المصرية التحول من العجز إلى الفائض فى زمن قياسى، وأصبحت نموذجاً فريداً يحتذى به، ويمكن للدول الأفريقية الاستفادة من التجربة المصرية لتغطية احتياجاتها الفعلية، وأعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة فى هذا الحدث الاقتصادى الكبير الذى تشارك فيه العديد من وزراء مصريين وأفارقة.

وأشاد شكرى بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الدور المصرى بإفريقيا ودعم منظومة البناء والتكامل فى القارة، حيث أطلق الرئيس العديد من المبادرات التى تهدف بشكل أساسى للتعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية.