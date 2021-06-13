النشرة المرورية.. زحام بالكورنيش وشارع النيل وسيولة بمحور المشير والدقى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتفرقة فى محور أبو قير بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة القليوبية تنحصر فيها الأحجام فى ميدان المؤسسة للقادم من المؤسسة ومتجه لشبرا الخيمة، وكذلك بعض الأحجام بمنطقة ميت حلفا للمتجه إلى مناطق قليوب، نتيجة إنشاء كوبرى فى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وتابع أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق المنيب ودار السلام، مشيرا إلى أن الحركة بمحور 26 يوليو مرضية تماما.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع النيل للقادم من مجلس الدولة ومتجه لنفق العجوزة، ناصحا بسلوك شارع الدقى، مضيفا وجود أحجام بشارع ثروت، وإمكانية استخدام شارع السودان بديلا عنه.

وأوضح أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام فى مطلع كوبرى الجيش للقادم من محور الثورة ومتجه للتجمع، وإمكانية استخدام محور المشير، مضيفا وجود أحجام بكوبرى الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام بالكورنيش للقادم من مناطق الملك الصالح ومتجه للمعادى، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو9090"، بتجنب كوبرى 15 مايو، واستخدام باقى الكبارى، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.