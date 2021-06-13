رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربى يؤكد أهمية جهود المنظومة الإعلامية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد الغامدى، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربى ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية بالمملكة العربية السعودية، فى الجلسة الافتتاحية للدورة 95 للجنة الدائمة للإعلام العربى، أن جائحة كورونا فرضت منذ بدايتها تغيرات اجتماعية واقتصادية وسلوكية على جميع شعوب العالم، وقد دخلت وسائل الإعلام والاتصال بسببهذه التغيرات فى تحدٍ كبير إلى جانب القطاعات الصحية من خلال مهمتها فى توعية المواطنين بأخطار هذه الجائحة.





وأشار إلى أن للإعلام دورًا محوريًا فى مواجهة تفشى الأوبئة والتقليل من آثارها على المجتمعات من خلال مراقبة ومتابعة الأزمة وتطوراتها، وتقديم المعلومات الدقيقة والكافية للجمهور فى التوقيت المناسب، ومعرفة احتياجاته وتوقعاته والتفاعل معها بشكل سريع ودقيق، ورفع الوعى بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وذكر أن وسائل الإعلام والاتصال بسبب هذه التغيرات فى تحدٍ كبير إلى جانب القطاعات الصحية من خلال مهمتها فى توعية المواطنين بأخطار هذه الجائحة، حيث إن للإعلام دورا محوريًا فى مواجهة تفشى الأوبئة والتقليل من آثارها على المجتمعات من خلال مراقبة ومتابعة الأزمة وتطوراتها، وتقديم المعلومات الدقيقة والكافية للجمهور فى التوقيت المناسب، ومعرفة احتياجاته وتوقعاته والتفاعل معها بشكل سريع ودقيق، ورفع الوعى بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع :"أثبتت جائحة كورونا أن أثر التعرض إلى الشائعات والمعلومات المزيفة والمضللة يمكن أن يكون أكثر خطورة من تداعيات الجائحة ذاتها، مما يستدعى رفع وعى الجمهور بضرورة التدقيق فى طبيعة القنوات والوسائل التى يحصل منخلالها على المعلومات، وبسمعتها المهنية، والتحقق من صحة مصادرها، مع الاعتماد على مصادر متنوعة موثوقة".

وهنا تبرز الحاجة إلى "التربية الإعلامية" الفعالة التى تستهدف بشكل رئيس تعزيز قدرات الجمهور على التعامل معوسائل الإعلام والتى ستكون ضمن بنود نقاشنا فى هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه لم تعق جائحة كورونا أعمال وأنشطة قطاع الإعلام والاتصال حيث عقدت عدة مناشط من بينها فى إقامة أعمال المنتدى العربى الصينى افتراضيًا برئاسة وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبى وخرج المنتدى بتوصيات ثرية، تناولت دور الإعلام العربى والصينى فى التصدى لهذه الجائحة.

واليوم نجتمع لمناقشة 15 بنداً ضمن جهود دعم العمل العربى المشترك ويأتى فى مقدمتها قضية العرب الأولى "القضية الفلسطينية" وما تشهده من مستجدات، وسبل رفع مستوى وعى المجتمع الدولى بحقوق الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.

كما سيناقش جدول الأعمال اليوم بنود الاستراتيجية الإعلامية العربية والتصدى لظاهرة الإرهاب، وخطة التحركالإعلامى العربى فى الخارج، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والإعلام الالكترونى وعدد من البنودالتى نسعى من خلالها لتعزيز العمل العربى المشترك.

ونوه إلى أن التحديات التى يواجهها عالمنا العربى تتطلب منا أن نعمل بشكل مستمر وصادق لتطوير قدرات إعلامنا العربى حتى يحقق تطلعات أمتنا العربية، وأن تتكامل جهودنا لرفع إمكانات المنظومة الإعلامية العربية، وتمكينها من إيصال رسالتها إقليمياً ودولياً، متطلعًا اليوم إلى دعم جميع أعضاء اللجنة الأفاضل فى إثراء نقاشاتنا للبنود المطروحة والخروج بتوصيات مناسبة لكى يتسنى لنا الرفع بها إلى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب والذى سيعقد بعد غدٍ الثلاثاء.