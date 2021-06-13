أحمد زيدان يطالب بوجود بروتوكولات لعلاج مرضى ضمور العضلات على نفقة الدولة «صور»

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طالب النائب أحمد زيدان،وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بضرورة وجود بروتكولولات موقعة لعلاج مرضي ضمور العضلات، على نفقة الدولة والتأمين الصحي للتحكم فى المرض .

دوت الخليج يرصد مناقشة لجنة الصحة لطلب النائب أحمد زيدان بشأن مرض ضمور العضلات

ولفت النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلي اجتماع وزيرة الصحة مع عدد من شركات الادوية، بشأن وجود بيان بأعداد واسماء مرضي ضمور العضلات لتحديد حجم المشكلة ومواجهتها ، مشيرا إلى وجود 15 حالة من مرضي ضمور العضلات تحتاج لعلاج جيني، إضافة إلى وجود 180 حالة تحتاج إلى علاج آخر.

العلاج على نفقة الدولة

وأشار النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أنه يتم التواصل مع شركات الأدوية لتحديد اسعار علاج ضمورالعضلات، رابطا بين ضمور العضلات اي ام اس و ام اس، مشيرا غلى أن مرض أم اس اصاب الالاف من المواطنين، ويصرف له علاج على نفقة الدولة ، في حين أنه يوجد أدوية اخري لم يتم ادراجها على نفقة الدولة ، ولكن يتم صرفهاعلى نفقة التأمين الصحي.

وتابع النائب أحمد زيدان ،وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مرض ضمور العضلات انتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى وجود اسرة فى محافظة من المحافظات يعاني 3 من ابنائها من مرض ضمور العضلات، مطالبا بضرورة وجود بروتكول لعلاج للتحكم فى المرض.

أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الصحية، ستعقد اجتماعاً الساعة الثانية بعد ظهريوم الاحد الموافق 2021/6/13 ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب/ احمد زيدان، بشأن عدم ادراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي.