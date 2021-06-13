/635685/يورو-2020-إنجلترا-تحقق-الفوز-على-كرواتيا-فيديو

حسم المنتخب الإنجليزي المباراة أمام منخب كرواتيا في لقاء الجولة الأولة من المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا، بنتيجة هدف دون رد، وشهد على اللقاء ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين المنتخبين.

سجل رحيم ستيرلينج الهدف الأول في المباراة والوحيد في اللقاء، في الدقيقة اسابعة والخمسون من عمر المباراة، من خلال مراوغة من منتصف الملعب من كالفين فيليبس، وتمريرة من وسط مدافعي كرواتيا لستيرلينج لينفرد على المرمي ويسكنها الشباك بتسديدة قوية تصتطدم في يد حارس المرمي ولم يتمكن منها وتسكن الشباك.

هدف ستيرلينج في مرمى كرواتيا واسيست خرافي من فيليبس ⚽️pic.twitter.com/NpDe7gUdCi — Yallakora (@Yallakoranow) June 13, 2021

حسم التعادل السلبي بدون أهداف أحداث الشوط الأول بين منتخب إنجلترا ومنخب كرواتيا، ليشهد على إستحواذ المنتخب الإنجليزي بنسبة 58 % مقابل 42 %، وتمريرات قصيرة وطولية ناجحه بين لاعبي المنتخب الإنجليزي، ونجح الإنجليز في الوصول لمرى الخصم في أربع مرات وفي الجانب لمقابل وصل إلي مرمي الخصم في محاولتين فقط، ولكن بدون خطورة على المرمي.

دخل المنتخبين أحداث الشوط الثاني من المباراة، بضغط وإنسجام على الكرة في منتصف الملعب، في محاولة الوصول لمرمي الخصم وتسجيل هدف اللقاء والحاسم، ولكن ظهر الفريقين بصورة قوية في المباراة ولكن غفوة الدفاع الكرواتي في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر المباراة في وجود ستيرلينج وفيل فودين وهاري كين امام الخصم لا يجب عليه أن يغفو عنهم، وبالفعل غفى الجداري الكرواتي ليستغل ستيرلينج تلك الغفوة ويسجل هدف المباراة الوحيد والحاسم للقاء.

تفوق المنتخب الإنجليزي في المباراة الأولي في المجموعة الرابعة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية المنتخب في البطولة، وفي المجموعة ليتصدر المجموعة، وينتظر نتيجة مباراة منتخب التشيك والمنتخب الاسكوتلندي غداً الساعة الثالثة مساء.

تشكيل كرواتيا لمباراة أنجلترا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

الدفاع: جافريديول، فيدال، كاليتا كار، فيرساليكو.

الوسط: كوفاسيتش، مودريتش، بروزوفيتش.

الهجوم: بريسيتش، كرامريتش، ريبيتش.

جاء تشكيل إنجلترا كالتالى

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: مينجز، ستونز، ووكر، تريبير.

الوسط: فودين، فيليبس، رايس.

الهجوم: سترلينج، هاري كين، ماونت.