رئيس رياضة النواب يكشف أمام البرلمان 5 توصيات لدعم الشباب فى الموازنة الجديدة«صور«

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قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه على الرغم من ظروف جائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قررت تحدي التحدي من خلال استضافة العديد من البطولات الرياضية على أرض مصر.

دوت الخليج يرصد كلمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالجلسة العامة بشأن الموازنة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

مصر قبلة لاستقبال البطولات الرياضية

واوضح النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، أن مصر استضافت العديد من بطولات العالم مثل بطولة العالم لكرة اليد، وبطولة العالم للجمباز الفني وحاليًا بطولة العالم للخماسي الحديث، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للفرق الرياضية المشاركة من مختلف دول العالم بشكل حاز على إشادة جميع الاتحادات الرياضية الدولية لتلك الألعاب وبشكل جعل مصر قبلة استضافة البطولات الرياضية الدولية على أرضها ونموذجًا يحتذى به في تنظيم البطولات وخاصة في ظل ظروف الجائحة.

و أكد النائب محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه لا شك أن اهتمام لجنة الشباب والرياضة ينصب بشكل كبير على الاستثمارات الرياضية سواء في المنشآت الشبابية أو الملاعب الرياضية لنشر الممارسة الرياضية وتحفيز الشباب واستغلال طاقاته في كل ما هو نافع ومفيد.

وأوضح النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة طالعت الموازنات الاستثمارية لقطاعات الشباب والرياضة لاحظت انخفاض تقديراتها للعام المالي القادم بشكل كبير ، وترى اللجنة أن التقديرات المدرجة بمشروعات الموازنات الاستثمارية لهيئات الشباب والرياضة الخدمية والعامة الاقتصادية لا تتناسب مع حجم المشروعات الفعلية المتعاقدة عليها تلك الجهات وخططها الاستثمارية التي تستهدف نهوها خلال العام المالي الحالي والقادم.

وتابع النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب: لا تتوافق مع توجيهات م الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية بناء الإنسان المصري، خاصة وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالنشء والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية التحتية الرياضية في جميع مدن وقرى مصر بما في ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب. واوضح ان توصيات اللجنة بالسنبة للموازنة تتمثل فى الآتي :-

وبالنسبة للمجلس القومي للشباب:

زيادة تقديرات الموازنة الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 706.661.130 جنيه لتصل إلى 1.366.037.130جنيه بدلاً من تقديرات وزارة التخطيط للموازنة الاستثمارية للمجلس عن السنة المالية 2021/2022 والمُقدرة بـ 659.376.000 جنيه، وذلك نظراً لارتباط المجلس القومي للشباب بالعديد من المشروعات الإنشائية التنموية الهامة والحيوية خلال العام المالي 2021/2022 والتى تخدم قطاع عريض من الشباب.

بالنسبة للمجلس القومي للرياضة:

زيادة تقديرات الموازنة الاستثمارية للمجلس القومي للرياضة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 2.252.505.000 جنيه لتصل إلى 3.082.000.000 جنيه بدلاً من تقديرات وزارة التخطيط للموازنة الاستثمارية للمجلس عن السنة المالية 2021/ 2022 والمُقدرة بـ 829.495.000 جنيه، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الإلتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالى الحالي، وكذلك لارتباط المجلس القومي للرياضة بالعديد من المشروعات الانشائية خلال العام المالي 2021/2022 .