/635688/هتك-عرض-6-قاصرات-تأجيل-محاكمة-الطبيب-المتحرش-وزوجته-لـ-12-سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة الطبيب "مايكل ف" وزوجته، بتهمة استدراج 6 فتيات مستغلين صغر عمرهن، وخطفهن عن طريق التحايل وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ نجح في خلاله من إتمام جريمته، لجلسة 12 سبتمبر.

دوت الخليج يرصد تأجيل محاكمة الطبيب المتحرش وزوجته لـ 12 سبتمبر

وأوضحت النيابة العامة أن زوجته اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم، ما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن، لبث الطمأنينة في نفوسهم، تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه. وكانت أقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة شقة المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة، خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.

وأشارت النيابة العامة، إلى ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما، وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية، من تأليف المتهم، كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء، وإدارة العلاج الحُر، من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.