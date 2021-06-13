/635689/وزير-المالية-ينفعل-بجلسة-البرلمان-لمناقشة-الموازنة-العامة

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الحكومة ليست هي من أعلن نجاح البرنامج الإقتصادي الذى طبقته ، ولكن مؤسسات التصنيف والتمويل العالمية ، هى من أكدت ان ما حققته مصر فى ظل الظروف الحالية يحسب لمصر .

دوت الخليج يرصد كلمة وزير المالية خلال مناقة الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب

وانفعل وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، على حديث النائب أحمد فرغلي، الذى اتهم الحكومة بالفشل فى الاصلاح الاقتصادي ، قائلا :"نحن نضع السياسات والمواطن المصري يكون معنا لنجاح تلك الخطة"

واضاف الدكتور محمد معيط ، إن وزير المالية الفرنسي قال للرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال لقائه معه اليوم أحييكم لما حققتموه من انجاز فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ، فالعديد من دول لم تستطيع مجابهته.

وواصل وزير المالية حديثه متساءلا : لما يكون الدولة لا تعاني من نقص فى الادوية و لا لبن الاطفال .. هل ذلك غصلاح اقتصادى أم لا " وواصل :" لما يكون في نمو بالموجب وكل شئ مستقر.. هل ذلك فشل اقتصادي ام اصلاح.. إحنا بنعمل مشاريع فى كل شارع فيكي يا مصر".

واكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، إن هناك دول لديها قدرات مالية أكبر من مصر و تقطع فيها الكهرباء ، ولكن مصر وفرت الكهرباء والبوتاجاز بعد أن كانوا يقفون فى الطوابير للحصول عليه، لافتا إلى أن الاستقرار المالي والنقدى الذى تعيش مصر نعمة من الله .

وأشار الدكتور محمد معيط ،وزير المالية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تقلد الحكم كان عجز الموازنة 13% عجز من الناتج المحلى، والعجز في الموازنة الحالية 6.7% متابعا :"كنا بنستلف علشان نغطي العجز ".

و واوضح أن مصر نجحت فى الاصلاح الاقتصادي بفضل شعبها الذى قبل التحدي ن وعندما جاءت ازمة كورونا رأى الشعب بلاده توفر جميع السلع والاسعار نسبيا مستقرة مشيرا إلى أنه بفضل الاصلاح يجد المواطن الدواء ورغيف العيش ولا يقف فى طوابير انابيب .

وأكد وزير المالية أن الحكومة كل سنة تنزل بالعجز وتحقق فائض ، كما قامت بدعم غير مسبوق للقطاع الخاص حيث خفضت اسعار الغاز الطبيعيى و تحلمنا 6 مليار جنيه ، كما خفضت الكهرباء تحلمنا 5 مليار وقمنا بدعم الصادرات بقيمة 30 مليار ".