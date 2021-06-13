رئيس النواب يُشيد بأجواء الديمقراطية بمناقشات الموازنة .. ويؤكد: غايتنا مصلحة المواطن «صور»

/635690/رئيس-النواب--يشيد-بأجواء-الديمقراطية-بمناقشات-الموازنة--ويؤكد-غايتنا-مصلحة-المواطن-صور

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالأجواء الديمقراطية السائدة بين النواب سواء من المؤيدين أو المعارضين لمشروع الموازنة المالية الجديدة المعروض حاليا على المجلس للمناقشة.

رئيس النواب: غايتنا مصلحة المواطن

وأعرب رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالي، في تعليقه على كلمات بعض النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، عن سعادته بالأجواء التي يتم فيها الحديث بين النواب والحكومة سواء المؤيد للمشروع الموازنة أو الرافض له، قائلا: « غايتنا فى النهاية مصلحة المواطن».

رئيس النواب: نحرص على إعطاء الكلمة للجميع

وأكد رئيس مجلس النواب، حنفى جبالي، أن لديه حرص على إعطاء الكلمة للجميع من أجل إبداء ملاحظاتهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الكلمة للجميع من أجل أن يتحدث كل بما يريد خلال المناقشة نظرا لأهمية هذا المشروع، مطالبا النواب بضرورة التركيز على الموازنة وإبداء الرأي فيها من أجل الاستفادة للجميع.