/635692/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-النمسا-وشمال-مقدونيا

تنطلق صافرة بداية المباراة السادسة في بطولة أمم أوروبا 2020، في السادسة مساء، والتي تجمع بين المنتخب النمساوي والمنتخب الشمال مقدونيا، وأعلن المنتخبين عن تشكيل فريقهم الذي سيخوض به اللقاء، ويستعرض دوت الخليج التشكيل الرسمي للمنتخبين في المباراة.

يلتقي الفريقين في المباراة الأولى لهم في بطولة يورو 2020، ويشهد على اللقاء الملعب الوطني، في لقاء المجموعة الثالثة من البطولة، ويقود ديفيد ألابا، الذي انتقل من بايرن ميونيخ لريال مدريد، فريق النمسا.

تشكيل منتخب النمسا في المباراة:

حارس المرمى: باشمان

الدفاع: هولمر - هنترجر - دراجوفيتش - لاينر

وسط الملعب: ألابا - شلاجار - سابيتزر - لايمر - باوجارتنر

الهجوم: كالادزيتش

بينما تشكيل مقدونيا الشمالية:

حارس المرمى: ديميتريفيسكي

الدفاع: أليوسكي - موسليو - فيلكوفسكي - ريستوفسكي - نيكولوف

وسط الملعب: إلماس - أديمي - باردي

الهجوم: تراجكوفسكي - بانديف

تاريخ المنتخبين في البطولة

ويلعب المنتخبان في المجموعة الثالثة التي تضم هولندا وأوكرانيا اللتين تصطدمان مساء الأحد، وتشارك مقدونيا الشمالية لأول مرة في تاريخها في اليورو، بينما النمسا تشارك للمرة الثالثة.

نتيجة مباراة إيطاليا وتركيا

شهدت مباراة إيطاليا وتركيا في المباراة الإفتتاحية للنسخة الحالية من يورو 2020 في المواجهة التي جمعت الفريقين في تمام التاسعة من مساء الأمس ، وأنتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة، العديد من الأرقام والاحصائيات، ويرصد دوت الخليج أبرز الاحصائيات.

منتخب إيطاليا حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية وتعد تلك هي أطول سلسلة مباريات منذ أن فعلها في 10 مباريات متتالية بين نوفمبر 1989 ويونيو 199.

ولعب المنتخب التركي 7 مباريات في افتتاح كل من البطولات الكبرى (كأس العالم و اليورو) ، وتلقى الخسارة فيها جميعا ، الفريق سدد ثلاث كرات فقط ضد إيطاليا جاءت جميعها خارج الثلاث خشبات، الاتزوري تحت قيادة روبرتو مانشيني سددوا 24 كرة منها ٨ بين القائمين والعارضة فقط.

وسجل منتخب إيطاليا 3 أهداف في مباراة واحدة باليورو للمرة الأولى بعدما فشل في ذلك خلال ٣٨ مباراة بالبطولة ويعد جانلويجي دوناروما حارس ميلان هو أول حارس مرمى دون بوفون يحافظ على شباكه نظيفة لإيطاليا في بطولة كبرى منذ فرانشيسكو تولدو في يورو 2000.