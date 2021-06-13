/635693/ملخص-مران-الزمالك-اليوم-الأحد-تدريبات-تأهيلية-للاعبين-في-مجمع-الصالات

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

واكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بأداء اللاعبين فقرة بدنية على هامش التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

ولم يشهد مران الفريق أي جوانب فنية، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني للزمالك إلى رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

كما توجه اللاعبون بعد التدريب إلى صالة الجمانيزيوم بالنادي لأداء تدريبات استشفائية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية بالكرة ، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وكانت الفقرة التي خاضها شيكابالا، عبارة عن التسديد بالكرة على المرمى.

جاء ذلك عقب أداء تدريبات تأهيلية لشيكابالا بصحبة حازم إمام لاعب الفريق، حيث يخضع الثنائي لبرنامج تجهيزي تمهيدا للعودة للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 55 نقطة.

كما خاض أيمن حفني وحسين فيصل لاعبا الفريق تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب، حيث يخوض حفني برنامجا تجهيزيا موضوعا له من قبل الجهاز الفني للفريق، بينما يعاني فيصل من آلام في العضلة الضامة.

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اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء، ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في القلعة البيضاء.

كما تم تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً