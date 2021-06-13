/635694/براءة-مدرس-رياضيات-في-إتهامه-بالتحرش-بطالبة-ببنى-سويف

برءات محكمة جنايات بنى سويف، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، مُدرس رياضيات، في واقعة إتهامه بالتحرش بطالبة فى المرحلة الثانوية، وتعود وقائع القضية إلى مطلع العام الحالى، حينما تم إلقاء القبض على مُدرس عقب اتهامه فى واقعة تحرش بطالبة فى الصف الأول الثانوى داخل سنتر للدروس الخصوصية بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.

دوت الخليج يرصد تفاصيل واقعة تحرش بطالبة على يد مدرس

وكان تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا مطلع شهر يناير الماضي، من مأمور قسم شرطة بنى سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من والد طالبة بالصف الأول الثانوي، يتهم فيها المدرس بالتحرش بابنته الطالبات بالصف الأول الثانوي.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات بني سويف المستشار طارق جلال، حبس المدرس احتياطيا على ذمة القضية بعد إنتهاء التحقيقات، واحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وفي وقت سابق أعلنت النقابة الفرعية للمعلمين ببنى سويف برئاسة مصطفى الديب، تضامنها مع معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية، والذى اُتهم فى قضية التحرش بإحدى الطالبات بالصف أثناء حضورها درس خصوصي.

وزار نقيب معلمى بنى سويف مصطفى الديب، المعلم فى محبسه فى حضور محامى النقابة للإطمئنان عليه ومتابعة اجراءات القضية، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع عن حق المعلم، في حدود القانون