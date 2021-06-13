/635696/إذاعة-تونسية--فرجاني-ساسي-وقع-بالفعل-للدحيل-القطري

كشف صحيفة "أي إف إم" التونسية عن وجهة فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية. وأكدت الإذاعة أن اللاعب وقع بالفعل لنادي الدحيل القطري لمدة 3 سنوات قادمة خلال الأيم الماضية على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة وبالتحديد يوم الخميس المقبل.

فرجاني ساسي ينتقل لصفوف الدحيل القطري

‏و أستقر مسئولو نادي الزمالك على تقديم شكوى ضد اللاعب فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد الأخبار التي أنتشرت في الساعات الأخيرة بشأن تلميحات اللاعب التونسي ومحاميه بعدم العودة لصفوف الفارس الأبيض بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويترقب مسئولو الفارس الأبيض موقف اللاعب النهائي من العودة للقلعة البيضاء ، خاصة أنه ملزم بالعودة لصفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء التوقف الدولي مع منتخب تونس في المعسكر المقام حاليا في العاصمة التونسية.

وقرر مسئولو نادي الزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب فرجاني ساسي في حالة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خاصة وأن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي بنهاية الموسم الحالي وليس محدد بتاريخ محدد.

وعلم دوت الخليج أن فرجاني ساسي قرر العودة لنادي الزمالك خلال الأيام المقبلة من أجل جمع متعلقاته ونهاية التعاقد بشكل رسمي مع القلعة البيضاء.

يذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أنه سعيد بمشواره مع القلعة البيضاء وانه بصدد الإعلان عن كافة الحقائق خلال الساعات القادمة .

وقال عبر تويتر: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات".

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وتابع ساسي : "الخير فيما اختاره الله أيدٍ مطوية و قريبا سوف اوضح كل الحقائق" !!