/635697/علاء-عابد-فى-عهد-الرئيس-السيسي-أصبح-الحلم-حقيقة-والمستحيل-ممكن

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن الحاجة إلى مد خط مترو الأنفاق من محطة المنيب ليمر بمدينة أبو النمرس، حتى مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، نظرًا لأن هذه المناطق ذات كثافة سكنية مرتفعة.

دوت الخليج،يرصد فى التقرير التالى ما جاء على لسان رئيس نقل النواب، علاء عابد، والذى أشاد بأداء الرئيس السيسي، وما صاحب ذلك من تقدم ملفت فى العديد من الملفات.

إبراهيم نجيب: مترو الأنفاق قائم على نقل كثافات عالية

ومن جانبة قال مهندس إبراهيم نجيب، رئيس الادارة المركزية للخطيط بهيئة الأنفاق بوزارة النقل، إن مشروع مترو الانفاق قائم على نقل كثافات عالية، ونحن نعمل طبقا لدراسات من أكبر بيوت الخبرة العالمية وبالتعاون مع مركز دراسات وزارة النقل وجميع الدراسات أجمعت أن خطوط المترو الـ 6 تكون فى مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وتكون نهاية الخطوط مرتبطة بالطرق والمحاور الرئيسية والطرق السريعة لأن التكلفة عالية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة الأنفاق بوزارة النقل:« إن المسافة من المنيب للبدرشين ستحتاج إلى حوالي 15 أو 17 محطة، ومنطقة البدرشين لا تمثل كثافة في الركوب وكثافة الركوب بها، لا تصل إلى 60 الف راكب، ودراستنا تطبق على مليون راكب يوميا، وبالتالي من صعب مد خط مترو لهذا العدد من الركاب، والذي يصل من 50 إلى 60 ألف يوميا فقط، وسنبحث عن وسائل نقل أخرى لتخدم المنطقة، وهناك القطار فائق السرعة، وبيمر بالبدرشين.

علاء عابد: الرئيس السيسي أصبح فى عهده الحلم حقيقة

ومن جانبه، أكد النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي أصبح فى عهده الحلم حقيقة، وأصبح المستحيل ممكن، ومنذ خمس سنوات لو كنا تحدثنا عن القطار الكهربائى لن يصدقنا أحد ولكن الآن نحن على وشك الإنتهاء منه بفضل توجيهات، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أضاف لمصر الكثير والكثير، والتى لم نكن حتى نحلم بها.

وتابع رئيس نقل النواب:” فى عهد الرئيس السيسي طموحات المواطن كبرت، وما كنا نحلم به أصبح حقيقي من خلال مشروع حياة كريمة الذي حول الريف والقرى المحرومة إلى قرى نموذجية بها حياة تليق بالمواطن المصري”.

واستكمل رئيس لجنة النقل والمواصلات:« ما لمسناه من خلال الإحصائيات فإن لدينا شريحة من الطلاب والعمال والفلاحين فى جنوب الجيزة، وموسم المدارس والجامعات يعاني هؤلاء فى وسائل التنقل بين القري وأماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، والمواطن يحتاج إلى وسيلة تنقل تليق به فى قري ومنطقة جنوب الجيزة».

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة دعم الطلب المقدم من النائب حسام عاشور بمد خط مترو الانفاق المنيب الى مدينة البدرشين وتوفير اتوبيسات نقل عام حيث أنها تتحرك فى القاهرة الكبري ولا تخدم مناطق وقري جنوب الجيزة. كما أوصت اللجنة بمتابعة لجنة تكامل وسائل النقل بإفادتها بالأرقام الحقيقية للتنقل بين قري محافظة الجيزة والمدينة .