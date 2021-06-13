/635701/رئيس-الهيئة-البرلمانية-لحماة-الوطن-التنسيقية-اثبتت-جداراتها-البرلمانية-والتنفيذية
هنأ اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تدشينها مؤكدا على أنها أثبت جدارتها وفاعليتها على كافة المستويات البرلمانية والسياسية والتنفيذية حيث ضمت خيرة شباب الوطن الذين ارتقوا على خلفياتهم الايدلوجية لصالح المصالح الوطنية المصرية وقد عززت التنسيقية في فترة قليلة مهاراتهم وباتت مستودعا للخبرات والمهارات والأفكار البناءة لصالح القضايا الوطنية .
دوت الخليج يرصد تصريحات اللواء حاتم حشمت على تنسيقية الشباب
وأكد اللواء حاتم على ان الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم وعزز العمل الشبابى والحزبى ومكن الشباب في كافة المناصب السياسية والتنفيذية وفق دستور 2014 الذى عزز من تمثيل الشباب والمرأة في كافة المناصب ليسهم الشباب في القضايا الوطنية وفى بناء حاضره ومستقبله .
وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس الشيوخ أن الحزب كان وسيظل داعم للتنسيقية من خلال كوادره لإيمانه بدورها ورسالتها وانشطتها في القضايا المصرية متمنيا مزيد من النجاح والتوفيق للتنسيقية خاصة وان الوطن يحتاج إلى تضافر جميع أبنائه
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