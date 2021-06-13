البرلمان يرفع جلسته ويستكمل مناقشة الموازنة غدا

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة.



جدة - نرمين السيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة. وشهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن خطة الدولة والموازنة العامة للعام المالى 2022/2021.

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