توصيات جديدة من صحة النواب بخصوص علاج مرضى ضمور العضلات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زايدن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم إدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن مرضى ضمور العضلات فى مصر.

وطالب النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحى الشامل، وأن تكون هناك رعاية كبيرة لهؤلاء المرضى وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد زيدان، أهمية التسجيل والكشف المبكر لحالات مرضى ضمور العضلات ليتسنى علاجهم بشكل مبكر وتقليل فترة العلاج، وطالب بأهمية وجود جدول زمنى فى التنفيذ بخصوص التسجيل والكشف.

واستعرض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية، ورئيس الاجتماع، توصيات اللجنة، وتشمل التوصية بضرورة القيام بالتسجيل القومى لهذه الحالات من مرضى ضمور العضلات، وإجراء تحليل دم فورى إجبارى، والكشف المبكر على الأطفال حتى يتم اكتشاف أى حالات مصابة من الأطفال فى سن مبكر، والتشخيص المبكر للمرض لأنه سيقلل فترة العلاج ويحد من المضاعفات.

ولفت إلى أنه حال وجود عجز فى التمويل، تكون هناك مبادرة مشتركة بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة، للتغلب على مشكلة التمويل، مؤكدا أهمية الاكتشاف والتشخيص المبكر والتسجيل القومى لهذا المرض.

وأشار إلى أهمية أن تستعين وزارة الصحة بالمستشفيات الجامعية لأن فيها وحدات جينات، وهناك العديد من الأبحاث الجينية فى الجامعات، متابعا: "ذلك سيكون حل لنحو 70% من المرضى، ويتبقى عدد قليل يحتاج العلاج الجينى الحقيقى، وتحدد من يحتاج تأهيل ومن يحتاج تدخل فورى".

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن القيادة السياسية تهتم بموضوع مرضى ضمور العضلات، وهناك اهتمام كبير، وخطة واتفاقيات، وخطوات تنفيذية جادة جدا، متابعا: "هناك متابعة وتسجيل وموثقين بأسماء وعناوين وحالات الأطفال، والطفل على ذمة التأمين الصحى من أول يوم ولادته حتى سن 18 سنة، باستثناء المتسرب من التعليم، وعملنا اتفاقية مع هيئة التأمين الصحى وتم مدهم بأجهزة تعويضية".