عاجل.. وزير الدفاع يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول نديم رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.





تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع دولة باكستان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى جميع المجالات. أعقب اللقاء، جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز التعاون فى مجالات الدفاع والأمن ودعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء وجلسة المباحثات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والسفير الباكستانى والملحق العسكرى الباكستانى بالقاهرة.

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