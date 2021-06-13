رئيس النواب يشيد بأجواء الديمقراطية السائدة خلال مناقشة موازنة العام المالى

وأعرب جبالى فى تعليقه على كلمات بعض النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد - عن سعادته بالأجواء التى يتم فيها الحديث بين النواب سواء المؤيد لمشروع الموازنة أو الرافض له.
وأكد جبالى أن لديه حرص على إعطاء الكلمة للجميع من أجل إبداء ملاحظاتهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة الجديدة للعام المالى 2021 - 2022.
وأشار إلى أنه سيتم طرح الكلمة للجميع من أجل أن يتحدث كل بما يريد خلال المناقشة، نظرًا لأهمية هذا المشروع، مطالبًا النواب بضرورة التركيز على الموازنة وإبداء الرأى فيها من أجل الاستفادة للجميع.
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