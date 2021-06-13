نورا علي: الموازنة العامة تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية «صور»

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دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتى تمت مناقشتها خلال الجلسة العامة اليوم، وإليكم التفاصيل:-

ووافقت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021-2021، والتي أرسلتها الحكومة للبرلمان، لإقرارها بعد دراسة متأنية بكافة اللجان، وذلك بعد الإطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعام 2022 /2021، والتي استندت على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية، التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، من خلال الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فضلاً عن التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

دوت الخليج يرصد كلمة النائبة نورا علي خلال الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة للدولة

وقالت النائبة نورا على، رئيس سياحة النواب، خلال الجلسة العامة أن الدولة استطاعت إنقاذ القطاع السياحي والحفاظ عليه في ظل أزمة كورونا بتوفير كافة التسهيلات المالية اللازمة، وتشديد الرقابة على القطاع منعا لتسريح العاملين به، دون أن يحدث ارتفاع بنسبة كبيرة في التضخم، في ظل المحافظة على وتيرة نسبة معدل النمو الذي تأثر في جميع دول العالم بسبب الجائحة.

الاستثمارات السياحية

وأضافت النائبة نورا علي،رئيس لجنة السياحة بالنواب، ولكن الأمر بالنسبة لقطاع السياحة يحتاج إلى المزيد ، ويتطلب أن تتعامل الحكومة بشأن هذه الأزمة بأساليب جديدة ومبتكرة والاستمرار في تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوى واستمرار المبادرات المقدمة من البنك المركزى وتسهيل الإجراءات الخاصة للحصول على هذه التيسيرات للحفاظ على الاستثمارات السياحية وتجاوز هذه الأزمة ويتعافى القطاع وتعود السياحة تدريجياً لسابق عهدها.

الايرادات السياحية

وأشارت النائبة نورا على، عضو مجلس النواب، أن التقرير أوضح ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20/ 2021 ، مع تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 19٫5 مليار دولار مقابل متوقع 17٫7 مليار دولار عام 20/ 2021 ، فضلاً عن زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بنحو 2٫4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/ 2021.

وفى نهاية كلمتها أعلنت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب الموافقة على الموازنة وخطة التنمية المستدامة، مع التأييد الكامل لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، في ظل مظلة الحماية الاجتماعية من المبادرات الرئاسية..