/635702/الأهلي-يستعيد-أفشة-قبل-مواجهة-الترجي-التونسي

كشف مصدر داخل النادي عن موعد عودة محمد مجدي أفشة صانع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وقال المصدر: "أفشة سوف ينتظم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء قبل السفر مباشرة خاصة بعد شفائه بدرجة كبيرة من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان التي جرت بالدوحة في السوبر الأفريقي".

ويخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام السابعة من مساء التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب رادس.

حضور تريزيجية لتدريبات الأهلي

وحرص محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق، والمحترف بصفوف استون فيلا الإنجليزي، على الحضور لمقر النادي بالجزيرة ومتابعة المران الجماعي لفريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مع تريزيجيه على هامش زيارته للنادي، وشهدت الجلسة الاطمئنان على حالة تريزيجيه الذي يقضي حاليا فترة علاجه للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.

كما حرص لاعب الأهلي السابق على مصافحة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، واللاعبين الذين رحبوا به وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى تونس بعد غداً الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي بالعاصمة التونسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غداً الثلاثاء.

وحدد مسئولو المارد الأحمر موعد سافر بعثة الفريق إلى تونس عصر بعد غد، الثلاثاء، وذلك لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة المرتقبة والمنتظرة والتي ستجمعهما مساء يوم السبت المقبل، على ستاد رادس، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.