/635703/محمد-عبد-العزيز-يطالب-بضرورة-مكافحة-الاستيراد-العشوائي-حماية-للصناعة-الوطنية-فيديو

أبدى النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان ، عدة ملاحظات على الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ والخطة العامة للدولة.

دوت الخليج يرصد ملاحظات النائب محمد عبد العزبز على الموازنة العامة في التقرير التالي:- 1 ضرورة هيكلة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وليس تصفيته، وكان يوم أسود يوم تصفية شركة الحديد والصلب. 2 ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للشباب ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. 3 ضرورة مكافحة الاستيراد العشوائي حماية للصناعة الوطنية لأن هناك سلع يجري استيرادها ليست مطابقة لمواصفات الجودة وهذا يضر بالصناعة الوطنية. 4 في ملف التعليم لا يمكن إصلاح التعليم دون النظر للمعلم، كيف تكون الحوافز على اساسي ٢٠١٤م والخصومات على أساسي ٢٠٢١م؟! 5 ضرورة سد العجز في اعداد المعلمين مقارنة بأعداد الطلاب وهناك مسابقة ال ٣٦ الف معلم لماذا لا يتم النظر إليها. 6 يجب أن تكون هناك خطة واضحة لمضاعفة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عبد العزيز يطالب بضرورة مكافحة الاستيراد العشوائي حماية للصناعة الوطنية «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.