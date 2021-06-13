/635704/آية-مدني-تقترح-إطلاق-برنامج-رياضي-لرعاية-الموهوبين-من-الفريق-الذهبي

شاركت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الإحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة في الألعاب البارالمبية وتكريم متطوعي مبادرة"بينا" من الفريق الذهبي لأبناء الوزارة من دور الرعاية.

ووجهت "مدني" الشكر للحضور ولأعضاء الفريق الذهبي، قائلة " بشكر الفريق الذهبي أنهم استضافوا أبطال واجهوا تحديات كبيرة وأنا شخصيًا بتعلم منهم، وبتمنى للأبطال البارالمبيين تحقيق مراكز متقدمه في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة في طوكيو".

رعاية الموهوبين من الفريق الذهبي

وقدمت "مدني" خلال كلمتها اقتراح على وزيري التضامن الإجتماعي و الشباب والرياضة، بإطلاق برنامج رياضي لرعاية وأكتشاف المواهب الرياضية بالفريق الذهبي ودعمهم لتخريج منهم أبطال رياضيين، مضيفه أنه من الضروري أن يساعد جميع أفراد المجتمع المتطوعين بمبادرة "بينا" ولو بجزء صغير من عملهم.كما وجهت الشكر لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة على جهودهم للمشاركة في إنجاح هذه الإحتفالية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، قد ألقت الضوء على بروتوكول التعاون الذي تم بين الوزارة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "كلنا بنساعد" والذي يهدف إلى تعزيز التعاوم بين الجانبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج بالوزارة في إطار إستراتيجيتها لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، موجهه الشكر للتنسيقية على سرعة الإستجابة وتفعيل بروتوكول التعاون. وذكرت الوزيرة أن هذا دعم واتجاه الدولة وليس الوزارة فقط، داعية أعضاء الفريق الذهبي للمشاركة في مؤتمرات الشباب المقبلة للإندماج في المجتمع، ووجهت رسالة لهم قائلة": لا تحزنوا أو تضعفوا من الكلمات المؤلمة بل أجعلوها شعلة لتحفيزكم، وأنتم أعضاء الفريق الذهبي من الذهب ومهما أنصهر الذهب سيظل ذهب".