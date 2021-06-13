مران الزمالك استمرار تأهيل لحميد احداد وحازم.. الاكتفاء بالنواحي البدنية

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ظهر المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي اليوم بعد عودته من المغرب أمس، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم .

ويعاني أحداد من إصابة في أنكل القدم، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي.. حيث خاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب ، وبعدها أدى تدريبات الجري الخفيف بالكرة.

ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في اقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية بالكرة ، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وكانت الفقرة التي خاضها شيكابالا، عبارة عن التسديد بالكرة على المرمى.

جاء ذلك عقب أداء تدريبات تأهيلية لشيكابالا بصحبة حازم إمام لاعب الفريق، حيث يخضع الثنائي لبرنامج تجهيزي تمهيدا للعودة للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 55 نقطة.

كما خاض أيمن حفني وحسين فيصل لاعبا الفريق تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب، حيث يخوض حفني برنامجا تجهيزيا موضوعا له من قبل الجهاز الفني للفريق، بينما يعاني فيصل من آلام في العضلة الضامة.

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اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء، ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في القلعة البيضاء.

كما تم تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً