/635706/تجديد-حبس-السويركي-وخالد-الأزهري-في-قضية-تمويل-الإرهاب

جددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، والسيد رجب السويركي وخالد الأزهري لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، المتهمين فيها بتمويل الإرهاب.

دوت الخليج يرصد تجديد حبس السويركي وخالد الأزهري في قضية تمويل الإرهاب

وكشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، أن جهات التحقيق وجهت تهمًا لـ"ثابت"، متعلقة بمشاركة العناصر الإرهابية، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها، بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

جدير بالذكر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، بقياد اللواء محمود توفيق وزير الداخليةـ في إلقاء القبض على نجل رجل الأعمال وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، صفوان ثابت، والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا وتهم لها علاقة بتمويل جماعة إرهابية.

وأوضحت مصادر، أنه جرى القبض على المتهم من شقته بمنطقة الشيخ زايد بمحلفظة الجيزة، حيث كان يدير ابنه شركات جهينة، والتي تعد من أكبر الشركات المنتجة للألبان والعصائر في جمهورية مصر، وذلك بعد القبض على والده لاتهامه في قضايا متعلقة بصلته بجماعة إرهابية.

وأمرت جهات التحقيق المختصة مطلع أبريل، تجديد حبس كل من رجلي الأعمال السيد رجب السويركي، مالك محلات "التوحيد والنور"، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان ومنتجاتها والعصائر المعبأة في مصر، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل الإخوانية، بتهم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل العناصر الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وكشفت التحريات الأمنية، أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم، حيث ألقت مأموريات أمنية القبض عليهم والتحفظ عليهم، وتضمنت التحقيقات سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالعناصر الإرهابية وتمويلهم لها، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها، والمسئولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية، وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، ووضعهم على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر.