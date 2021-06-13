التشكيل الرسمي لمنتخب مصر الأولمبي لمباراته ضد جنوب إفريقيا ودياً

/635709/التشكيل-الرسمي-لمنتخب-مصر-الأولمبي-لمباراته-ضد-جنوب-إفريقيا-وديا

أعلن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة جنوب أفريقيا فى الودية الثانية باستاد السويس بعد قليل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.

ويرصيد دوت الخليج تشكيل المباراة:

في حراسة المرمي: محمد جاد

خط الدفاع: محمد مرعي -أحمد رمضان بيكهام-محمد عبد السلام.

خط الوسط: كريم فؤاد-إمام عاشور-أكرم توفيق-ناصر ماهر- عمار حمدي

خط الهجوم: صلاح محسن -أحمد ياسر ريان

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

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خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

ومن ناحيه اخري يدخل المنتخب الأولمبي الفقاعة الطبية في طوكيو يوم 17 يوليو المقبل استعدادا لخوض مباريات أولمبياد طوكيو ، وحدد شوقى غريب يوم 16 من نفس الشهر موعدا للسفر إلى طوكيو لخوض منافسات البطولة.

قرر الجهز الفني لمنتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقي غريب المدير الفني، أن يوم 16يوليو المقبل موعد سفر بعثة المنتخب إلي طوكيو، وذلك استعداداً للمشاركة في الألولمبيات، حيث تنطلق البطولة يوم 22 يوليو بمواجهة استراليا.

الجدير بالذكر أن انضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.