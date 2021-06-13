صناعة النواب تطالب بحصر شامل لمشكلات صناعة النسيج للعمل علي حلها مع الحكومة«صور»

/635710/صناعة-النواب-تطالب-بحصر-شامل-لمشكلات-صناعة-النسيج-للعمل-علي-حلها-مع-الحكومةصور

طالب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتحاد الصناعات بتقديم بيان بعدد المشكلات التي تواجه قطاع النسيج في مصر، مؤكدا بأن اللجنة ستبذل اقصي مجهود مع الحكومة لحل الكثير منها مما يكون لها تأثير مباشر علي السوق .

دوت الخليج ينشر تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

واضاف النائب معتز محود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ممثل اتحاد الصناعات أثناء اجتماع اللجنه لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن تدهور قطاع صناعة الملابس في مصر وانخفاض طاقتها الإنتاجية بسبب الركود، حسبما ورد بطلب الإحاطة ، صناعه الملابس الجاهزه بتعاني بسبب عدم القدره علي المنافسة.

الاستيراد والتصدير

وتابع النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بأن المعاناه تطال الجميع سواء الاستيراد او التصدير بسبب الصناعة،مضيفا “أننا خاطبنا وزيرة الصناعه كثير جدا والموضوع ليس قاصر علي الصناعه وانما معني بها وزارات الاستثمار والصناعة والكهرباء والبترول وبلاشك الضرائب والرسوم بتعلي التكلفة” .

صناعة الغزل والنسيج

من جانبه أكد النائب محمد المرشدي بأن المعلومات في طلب الإحاطة خطأ وذلك باختزال حجم الصناعه في الملابس الجاهزه ولكننا نواجه ازمه في كل الصناعه بدايه من الغزل والنسيج والتصنيع والقطن والحلج موضحا بأننا لدينا صناعه تفصيل وليس لدينا صناعة ملابس.

وشدد النائب محمد المرشدي،عضو مجلس النواب، بداية هدم صناعة الغزل والنسيج هو المهندس رشيد محمد رشيد،لافتا إلى أنه من أعطي اعطي الامتيازات لرجال الأعمال بياخدوا و55٪ هالك .

وطالب النائب محمد المرشدي، بحماية الأسواق وحماية الصناع في كل مشاكل المناطق الصناعيه في مصر ومنافسه عادله ولاتريد ميزه.