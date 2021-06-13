/635714/علشان-يسرق-منه-التوك-التوك-عاطل-يذبح-سائق-حاول-منعه-من-سرقته-في-الغربية

جريمة بشعة شهدتها محافظة الغربية، عندما مزق عاطل جسد سائق حاول منعه من سرقة الدراجة البخارية"، ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكب الواقعة، اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الواقعة في التقرير التالي:-

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز الحسينية بأمن الشرقية، بلاغا بالعثور علي جثة سائق "توك توك" يبلغ من العمر الـ 17 عامًا مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، بالقرب من مفارق الخمسات دائرة المركز.

جهود فريق البحث

ونتج جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة رجال إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، يبلغ من العمر الـ34 سنة، له معلومات جنائية مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية .

وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، نجحوا في القبض عليه داخل شقة سكنية بالقاهرة، بمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بارتكاب الجريمة، وقرر بقيام أحد أصدقائه ، سائق 32 عامًا، له معلومات جنائية مقيم دائرة قسم القنطرة غرب بالإسماعيلية بطلب شراء دراجة نارية " توك توك " مسروقة لأحد أقاربه .

البداية

ويوم الجريمة قام باستيقاف قائد "التوك توك" وطلب منه توصيله إلى المنطقة، وخلال سيرهما بالطريق قام بإشهار سلاح أبيض" مطواه" وإجبار المجني عليه بالنزول من "التوك توك"، ولدى قيام الضحية بمقاومته تعدي عليه بعدة طعنات بالصدر والظهر وإلقائه علي جانب الطريق وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق، بانه قام ببيع "التوك توك" لعميلين سيئي النية أمكن ضبطهما ، اعترفا بشرائهما "التوك توك" مقابل مع علمهما بأنه من متحصلات جريمة سرقة وأضافا بأنهما لاحظا وجود آثار دماء بأرضيته وعلما فـي هذا التوقيت أنه مُتحصل عليه من جريمة قتل بدائرة قسم القنطرة غرب بالإسماعيلية، فقررا التخلص منه بإلقائه بإحدي الطرق الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.