وزير الاقتصاد الفرنسى: نولى اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأعرب لومير فى مستهل كلمته عن سعادته بزيارة القاهرة للمرة الثانية خلال عامين، مشيراً إلى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تمت صباح اليوم، واصفا هذا اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية، لافتاً كذلك إلى اللقاء الذى عقد مع الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء المصريين.

وخلال تصريحاته، أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى إلى حرص بلاده على إقامة تعاون اقتصادى ومالى وثيق للغاية مع مصر، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية تُولى اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القاهرة، وهو ما يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الخاصة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والبناء على الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس السيسى إلى فرنسا فى ديسمبر الماضى، موضحاً أن ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتى فى هذا الإطار تجسيداً لهذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسى: ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتى كثمار لعمل ستة أشهر متواصلة تعاونت خلالها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية مع نظرائها من الوزارات والجهات المعنية فى مصر، متوجهاً للمسئولين المصريين بالشكر على جهودهم وتعاونهم طوال الفترة الماضية.

وأضاف: تصل القيمة الاجمالية للعقود والاتفاقيات، التى تم توقيعها، إلى نحو 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات، مؤكداً أن بلاده تلتزم من خلالها بتوريد 55 عربة قطار فى إطار تنفيذ خطة تطوير الخط الأول لمترو انفاق القاهرة، إلى جانب تقديم تمويل مالى يصل إلى 800 مليون يورو من جانب الخزانة الفرنسية بتسهيلات كبيرة بهدف تنفيذ هذه الخطة، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التى يمثلها الخط الأول لمترو الأنفاق لقاطنى القاهرة الكبرى المستخدمين لهذا الخط، حيث يتجاوز عدد الركاب 5 ملايين راكب يوميا.

وقال الوزير الفرنسى: قمنا أيضا بإجراء مباحثات حول النقل من أجل تنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية فى الاتفاقية المخصصة لتنفيذ هذا الخط 2 مليار يورو، مشيرا أيضا إلى أنه من ضمن الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية التزاماتها التى تتجاوز المليار يورو، كما يتضمن الاتفاق عدة مشروعات أخرى للنقل سيتم تنفيذها فى مواقع أخرى غير مدينة القاهرة، منها مشروعات للنقل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية.

كما أوضح الوزير الفرنسى أن الاتفاق يتعلق كذلك بمجالات أخرى مثل تنفيذ مشروعات المياه ومعالجة المخلفات، كما تلتزم فرنسا بموجب الاتفاقيات بتقديم دعم لمصر فى مجال الحماية الاجتماعية بقيمة 150 مليون يورو، مؤكدا أنه بموجب القيمة الإجمالية للاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم والذى تصل إلى 4 مليارات يورو، تصبح فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر، كما أن مصر بذلك تعد أول دولة مستفيدة من التسهيلات والدعم المقدم من الخزانة العامة الفرنسية.

وأشار وزير المالية الفرنسى إلى تعدد مجالات التعاون الاستراتيجى بين مصر وفرنسا؛ فهى تتنوع بين مشروعات للمياه ومعالجتها، والطاقة المتجددة، والنقل، وأيضا الجامعة الفرنسية، كما أنها تشمل كذلك قطاع التأمين الصحى، مؤكدا أن كل هذه المجالات تشهد على تنوع أوجه التعاون الاستراتيجى بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسى: فى ظل السياق الحالى الذى تستعد فيه البلدان؛ مصر وفرنسا لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وفى الوقت أيضا الذى تعمل فيه الدولتان على استعادة معدلات النمو الاقتصادى، أتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لعقد جديد من التبادل الاقتصادى بين البلدين، لافتا إلى أن هذا التعاون قائم بالأساس على الصداقة القوية بين شعبينا، وكذلك على متانة العلاقة بين رئيسى البلدين.

وأضاف: هذا التعاون الاستراتيجى القوى، وهذه الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التى تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، والتى استطاعت مصر من خلالها تحقيق معدل نمو فى 2020 يتجاوز 2،2%، وسنواصل العمل المشترك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة؛ من أجل فتح مجالات جديدة للتعاون.

واختتم وزير المالية والاقتصاد الفرنسى تصريحاته بالقول: ونحن فى هذه المرحلة التى ننتظر فيها فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، يستدعينى الإشارة إلى أن مجال السياحة يمثل أهمية كبيرة لمصر، معربا عن أمله فى أن يُعاود الفرنسيون القدوم إلى مصر كواجهة سياحية مهمة عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.