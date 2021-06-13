الصحة: تدشين المركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض  

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تدشين المركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض "Egyptian CDC"، وفقاً للمعايير الدولية، موضحة أن مهمة المركز، هي تقديم الأبحاث وسبل الدعم لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، لافتة إلى أن المركز سيصبح بمثابة صرح متكامل للأبحاث الطبية للوقاية من الأمراض.

جاء هذا خلال زيارة وزيرة الصحة لمدينة جينيف السويسرية، لمقابلة عدد من المسئولين لبحث سبل التعاون في عدد من الموضوعات، وعلى رأسهم مدير عام منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم.

ومن المُقرر ان تناقش معه أيضا، المعاهدة الدولية للجوائح التي تتضمن مجموعة من اللوائح المُنظمة للعمل وتلتزم بها دول العالم حال حدوث أي جائحة، ومناقشة ملف تصنيع لقاح فيروس كورونا بمصر، إلى جانب مناقشة تحديات التوزيع غير العادل للقاحات عالمياً، فضلاً عن بحث التحديات التي تواجه دول إقليم شرق المتوسط فيما يخص القضاء على فيروس شلل الأطفال، وذلك لدور مصر الرئاسي للمجموعة الفرعية للقضاء على المرض.

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