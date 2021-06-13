/635716/يورو-2020-ملخص-الشوط-الأول-مقدونيا-الشمالية-تدخل-التاريخ-على-حساب-النمسا

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مقدونيا الشمالية، ومنخب النمسا في لقاء الجولة الاولة من المجموعة الثالثة في بطولة أمم أوروبا، بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

تقدم منتخب المسا في نتيجة المباراة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة، عن طريق ستيفان لاينر، من خلال تمريرة عرضية من مواطنه مارسيل سابيستر، ليسجل الهدف الأول في اللقاء.

جاء الرد السريع من منتخب مقدونيا الشمالية في الدقيقة الثامنة والعشرون من عمر المباراة، بأقدام المقدوني جوران بانديف، بعد خطأ من حارس مرمى مقدونيا في السيطرة على لكرة بعد ضغط من لاعب النمسا، لتبتعد الكرة عن مدافع النمسا وحارس المرمي وتصل لبانديف ويسكنها الشباك الفارغ.

جوردان بانديف يدخل التاريخ

دخل جوران بانديف صاحب السابع والثلاثون عام التاريخ مع منتخب بلاده مقدونيا الشمالية في تسجيل الهدف الاول لمنتخب بلاده في بطولة رسمية، وينقذ الفريق من الخروج من الشوط الاول بتقدم الخصم عليه في نتيجة المباراة.

يقع المنتخبين في المجموعة الثالة من بطولة أمم أوروبا 2020، مع منتخب هولندا ومنتخب أوكرانيا، اللتين تصطدمان مساء الأحد، وتشارك مقدونيا الشمالية لأول مرة في تاريخها في اليورو، بينما النمسا تشارك للمرة الثالثة.

يلتقي الفريقين في المباراة الأولى لهم في بطولة يورو 2020، ويشهد على اللقاء الملعب الوطني، في لقاء المجموعة الثالثة من البطولة، ويقود ديفيد ألابا، الذي انتقل من بايرن ميونيخ لريال مدريد، فريق النمسا.

تشكيل منتخب النمسا في المباراة:

حارس المرمى: باشمان

الدفاع: هولمر - هنترجر - دراجوفيتش - لاينر

وسط الملعب: ألابا - شلاجار - سابيتزر - لايمر - باوجارتنر

الهجوم: كالادزيتش

بينما تشكيل مقدونيا الشمالية:

حارس المرمى: ديميتريفيسكي

الدفاع: أليوسكي - موسليو - فيلكوفسكي - ريستوفسكي - نيكولوف

وسط الملعب: إلماس - أديمي - باردي

الهجوم: تراجكوفسكي - بانديف