/635717/محمود-تريزيجية-الانتماء-إلى-النادي-الأهلي-فخر-لأي-لاعب

أستغل محمود تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي مقر النادي الأهلي بالجزيرة، حيث عبر عن سعادتة عند دخول القلعة الحمراء ومقابلة زملائة.

وقال تريزيجية:”تربيت داخل الأهلي على تحقيق الفوز.. وهدف أفشة تسبب في كسر الآيباد”.

وتابع:” استعدت ذكرياتي مع نادي القرن بمجرد دخولي “التتش”والعودة لبيتي شعور رائع”.

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وأستكمل :”شعرت بالفخر وسط زملائي في إنجلترا بعد الفوز ببرونزية كأس العالم “.

وأضاف:” العودة إلى بيتي شعور رائع لا يمكن وصفه، وبمجرد دخول “التتش” استعدت ذكرياتي مع نادي القرن الذي قدمني بشكل احترافي لبدء مشواري باللعب في أوروبا.

وأوضح: “الانتماء إلى النادي الأهلي فخر لأي لاعب، خاصة أنك تنتمي إلى نادي لا يعرف المستحيل، ويسعى دائماً لمنصات التتويج وتسجيل الأرقام القياسية ولا يقبل سوى بالمركز الأول”.

وأردف:”تربيت داخل الأهلي على تحقيق الفوز ولا شيء غيره، ومن ثم خرجت إلى ملاعب أوروبا مقاتلًا ولا يشغلني سوى كيفية بلوغ النجاح على كل المستويات”.

وذكر نجم الأهلي السابق ونجم أستون فيلا الإنجليزي أنه تلقى دعماً كبيراً من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي، مشددداً على أن حديث الخطيب معه كان له أثر كبير جدا في الشد من أزره والرفع من حالته المعنوية بعد التعرض للإصابة، ولن ينسى هذا الحدث طيلة حياته.

وأوضح:”أن سيد عبد الحفيظ وجميع لاعبي الفريق يتواصلون معه بشكل دائم للاطمئنان على حالته ودعمه خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها بسبب الإصابة.

وشدد تريزيجيه على أنه متابع دائم لمباريات الأهلي محليًّا وقاريًّا، مؤكدًا على أمنياته في نجاح الفريق بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة هذا الموسم. وقال: «الأهلي قادر على التتويج بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الفوز بالألقاب يبقى هدفًا رئيسيًّا للأهلي على مر العصور».

وأشار تريزيجيه إلى أنه ما زال يتذكر لحظة هدف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، من شدة فرحتي بالهدف تعرض جهاز الآيباد الخاص بي للكسر فرحاً بهدف أفشة الذي قاد الأهلي للتتويج بالنجمة التاسعة.

وقال: :”بعد تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية ذهبت إلى تدريبات فريقي بمنتهى الفخر والاعتزاز، وأكدت لهم أن فريقي هو ثالث أندية العالم، وهو شرف كبير لا يضاهيه شرف”.

وأختتم حديثة قائلاً:” ثقته في قدرات لاعبي الأهلي للفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية، مشددًا على استمرار دعمه ومساندته لنادي القرن. وقال: قبل كوني لاعباً سابقاً في الأهلي أنا مشجع أهلاوي عاشق للكيان”.