مطالبة برلمانية بضرورة الإهتمام بحصة الألعاب: إهمال الرياضة يؤدي لفشل التربية

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئااسة النائب ثروت سويلم وكيل لللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بشأن خطط الحكومة للنهوض بالمستوي الرياضي للشباب وخاصة طلاب المدارس في المراحل الاولي من التعليم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

وطالب النائب هشام الحصرى، خلال استعراضه طلب الإحاطة، بضرورة عودة النشاط الرياضي بالمدارس بشكل فعال وتحت اشراف وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أهمية ذلك فى إعداد جيل رياضي جديد، بالإضافة إلى أهميته فى أبعاد أخرى إجتماعية بشغل أوقات الشباب بشكل تنموى، وكذلك أبعاد أمنية بعدم ترك هؤلاء الطلاب والشباب فريسة لأى أفكار متطرفة.

واقترح الحصرى، التنسيق بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لإستغلال المدارس فى الأجازة الصيفية، وتنظيم أنشطة رياضية بها لطلاب المدارس، وذلك بالإضافة إلى دور مراكز الشباب مع العمل على تطويرها بشكل عصرى .

وطالب رئيس لجنة الزراعة، الحكومة بعرض استراتيجيتها لتطبيق هذا المقترح على أرض الواقع فى محافظات مصر.

الإهتمام بمنهج التربية الرياضية

وأكد الحصرى، على أهمية الإهتمام بمنهج التربية الرياضية، موضحا ان المنهج يعد الأساس بالإضافة إلى ممارسة النشاط، والإلتزام بمواعيد الحصة الرياضية، مطالبا بأن تكون حصة النشاط الرياضى يومين فى الأاسبوع على الأقل. من جانبه أشاد النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة، بالمقترح، مشيرا إلى أهمية حصة التربية الرياضية بالمدارس، وان المدارس و الجامعات خارج مصر تهتم بالطلاب الرياضيين و المواهب الرياضية، وتعفيهم من المصروفات.

وقال للأسف، "اشعر أنه يتم التعامل مع حصة التربية الرياضة، بهزار ولعب وأنها ليست حاجة مهمة، وأننا ممكن نستفيد من هؤلاء الطلاب" .

وتساءل إمام ، عن خطة الحكومة للإهتمام بالنشاط الرياضى في المدارس، لاسيما وان لدينا مشكلة في مصر ان الطالب يضطر للتركيز في التعليم فقط دون الاهتمام بالنشاط الرياضى، نظرا لانه لايضمن مستقبله الرياضى.

وطالب بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضى في المدارس، لأهمية الكبيرة في بناء المواهب، والاستفادة منها.

قصور في الإهتمتم بالأنشطة الرياضية

وأضاف النائب خالد بدوى، عضو لجنة الشباب والرياضة، بأن هناك قصور واضح من وزارة التربية والتعليم بشأن الإهتمام بالنشاط الرياضى، مؤكدا ان السبب الوحيد من وجهة نظره فى فشل التربية الأبناء هو عدم الاهتمام بالرياضة.

وقال بدوى، :" الطفل منذ سن ست سنوات اذا مفهمش يعنى ايه حركة ونشاط رياضي سيؤدى ذلك الى سمنة وامراض عديدة، وهو ما جعل الرئيس السيسى يصدر توجيه رئاسى لعلاج الامر و لمكافحة امراض السمنة".

وتابع، :"عمرى ماشفت بطولة اتعملت في المدارس، كنا بنلم القمامة فى حصة التربية الرياضية، وحتى مدرس التربية الرياضية لم يعد هناك اهتمام به، وايضا حوش المدرسة يتم استغلاله فى انشطة أخرى".

وأضاف، معندناش حصة تربية رياضية وحتى الجامعات معندناش أنشطة رياضية".

طالب بدوى، بعقد جلسة نقاشية بحضور وزيرى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، ورؤساء اللجان المختصة، لبحث ومناقشة دور الحكومة فى ذلك الأمر وخطتها للنهوض بالنشاط الرياضى بالمدارس.

وأكد النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أهمية النشاط الرياضى فى المدارس، فى بناء الشباب والأجيال بشكل سليم وصحى، جسديا وفكريا، وكذلك أهمية النشاط الرياضى بالمدارس فى إكتشاف المواهب الرياضية منذ الصغر، والتى تمثل جيل رياضى فى المستقبل. وأوصت اللجنة فى نهاية المناقشة، خلال إجتمناعها برئاسة النائب ثروت سويلم، بتفعيل برتوكول التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لتطوير المنهج التربوى الرياضى، وتنفيذه على أرض الواقع واستغلال المدارس في الصيف.