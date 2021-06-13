صناعة النواب تطالب بحصر شامل لمشكلات صناعة النسيج للعمل علي حلها مع الحكومة«صور»

طالب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتحاد الصناعات بتقديم بيان بعدد المشكلات التي تواجه قطاع النسيج في مصر، مؤكدا بأن اللجنة ستبذل اقصي مجهود مع الحكومة لحل الكثير منها مما يكون لها تأثير مباشر علي السوق .

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