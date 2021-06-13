635719 /635719/رسائل-شكر-للرئيس-ومطالب-بتحسين-أحوال-المواطن-ورفع-العبء-عنه-رؤساء-لجان-النواب-يقدمون-ملاحظات-هامة-بشأن-الموازنة-العامة-صور صلاح محمد 07:41 م - الأحد 13 يونيو 2021 العديد من الملاحظات والتوصيات التى قدمها رؤساء اللجان بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم، أثناء مناقشة مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022. توصيات ومطالب هامة من رؤساء اللجان بشأن الموازنة العامة للدولة توصيات ومطالب رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، فى الجلسة العامة، جاءت أغلبها فى إطار ضرورة تنمية إيرادات الدولة، والعمل على سداد النفقات المتراكمة خاصة ما يتعلق بالدين الحكومى.



وأيضًا تركزت آراء رؤساء اللجان حول المجهودات الكبيرة التى بذلها الرئيس السيسي، حيث أكدوا أنها ما كانت لتتحقق إلا بفضله، حيث سعيه الدائم والمتواصل فى تحويل التحديات لفرص تنمية حقيقية والعمل على إعادة بناء الجمهورية الجديدة. جاءت ملاحظات زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، موجهه فى ضرورة إجراء الحكومة سياسات وإجراءات من شأنها تنمية إيرادات الدولة وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومي، والبحث عن مصادر التمويل بشرط ألا تتعارض مع التشريعات، وألا يتحمل المواطنين أعباء إضافية. زعيم الأغلبية يعلن موافقته على الموازنة.. ويشدد على ضرورة زيادة الإيرادات وأعلن زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية، أشرف رشاد، على موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث قال:« إن هذه الموازنة حاءت بالعديد من الإيجابيات المتوقعة». كما دعا زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، لتبني سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم في معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة كافة الاجراءات التي تكفل الرقابى على تنفيذ المشروعات. زعيم الأغلبية يشدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات وأيضًا شدد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرروة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الصحي، كما دعا إلى العمل على تشجيع التصدير والاقتصاد الإنتاجي، ومواصلة العمل على خفض عجز الموازنة، والمسارعة في تحريك ميكنة الضرائب والجمارك. وأختتم رشاد كلمته قائلًا "ما كانت الانجازات لتتحقق إلا بفضل الله ونجاح الرئيس في تحويل التحديات لفرص تنمية وإعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة". رئيس قوى النواب يوافق على الموازنة العامة تداعيات كورونا كانت حاضرة فى الجلسة العامة بمجلس النواب، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة القوى العاملة، عادل عبدالفضيل، حيث أعلن موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى لم يكن يتحمل تداعيات أزمة جائحة كورونا لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى العام 2014. كما أشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في أستقرار الاقتصاد المصري، والذي أستطاع بشكل كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، مضيفا سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة رئيس اللجنة الدستورية: الاقتصاد لم يكن ليتحمل تلك التداعيات لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي فى بداية حديثه أكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، على أن الاقتصاد المصرى لم يكن ليتحمل تلك التداعيات لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي وإجراءاته التي بدأت في العام 2014. كما أشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية إلى تعزيز لقدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة تداعيات كورنا، كما أكد على مواصلة العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، موجهًا الشكر للحكومة على خطط التنتمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلع 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مطالبا بزيادة البنود والمخصصات المادية المطلوبة للوزارة. رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، شريف الجبلى، أكد أن الأرقام المذكورة فى الموازنة العامة للدولة جاءت إيجابية وذلك بفعل السياسة الرشيدة في الاصلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي. كما أشار إلى المؤشرات الإيجابية التى نجحت مصر فى تحقيقها، بينما كانت دول العالم تسجل العديد من الأرقام السلبية، حيث قال:" هو إنجاز دون شك، وأن هناك طفرة في وزارة النقل وزيادة مخصصاتها، وأن مصر تحتاج إلى ذلك، لافتا إلى أنه يجب أن نركز على محو الأمية التي ترتبط بالفقر وأن الصعيد على وجه الخصوص يحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا الشأن". رئيس سياحة النواب، نورا على، أكدت على أن الموازنة تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية. وأشارت رئيس سياحة النواب، نورا علي، إلى أن الدولة استطاعت إنقاذ القطاع السياحي والحفاظ عليه في ظل أزمة كورونا بتوفير كافة التسهيلات المالية اللازمة، وتشديد الرقابة على القطاع منعا لتسريح العاملين به، دون أن يحدث ارتفاع بنسبة كبيرة في التضخم، في ظل المحافظة على وتيرة نسبة معدل النمو الذي تأثر في جميع دول العالم بسبب الجائحة. النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طالب خلال حديثه على ضرورة الحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي اعتبر أنها تؤدى إلى تفاقم الدين العام بدلًا من تدبير موارد حقيقية. كماوجه رئيس اقتصادية النواب، أحمد سمير، على ضرورة تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديلة للاقتراض التقليدي. وأختتم حديثه بالتشديد على ضرورة تقليص الفجوة بين المصروفات و الإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة و تحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب فى السنوات السابقة. هشام الحصرى: أرقام الموازنة العامة تشير إلى استقرار مالى قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، تشير إلى وجود إستقرار مالى فى ظل أزمة كورونا، مشيدا بخفض العجز الكلى وتحقيق فائض اولى بمشروع الموازنة العامة. كما وجه رئيس لجنة الزراعة، هشام الحصرى، الشكر لوزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية وتوفير حياه كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكلية فى الموازنة الجديدة بلغت نحو 933 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالى الماضى.

النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة ويمكن الاطلاع عليه من خلال اللينك التالى: «دوت الخليج ينشر التوصيات الكاملة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن موازنة 2021 / 2022». تابع موقع دوت الخليج علي

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