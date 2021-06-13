الشوط الأول: منتخب مصر الأولمبي يتقدم علي جنوب إفريقيا ودياً

/635726/الشوط-الأول-منتخب-مصر-الأولمبي-يتقدم-علي-جنوب-إفريقيا-وديا

إنتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام نظيرة جنوب إفريقيا في اللقاء ودياً والذي إقيمة علي السويس، بنتيجة ثلاث إهداف مقابل لاشئ.

ويرصيد دوت الخليج نتيجة الشوط الأول:

وجاء اللقاء بتقدم منتخب مصر بثلاث أهداف دون رد علي منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي جمعت المنتخبين حالياً علي ملعب السويس.

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في حراسة المرمي: محمد جاد

خط الدفاع: محمد مرعي -أحمد رمضان بيكهام-محمد عبد السلام.

خط الوسط: كريم فؤاد-إمام عاشور-أكرم توفيق-ناصر ماهر- عمار حمدي

خط الهجوم: صلاح محسن -أحمد ياسر ريان

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبيرخط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

وأفتتح التسجيل أحمد ياسر ريان في الدقيقة 17 وفي الدقيقة 10، صلاح محسن الهدف الثالث، خروج أحمد ريان في الدقيقة 43.

ومن ناحيه اخري يدخل المنتخب الأولمبي الفقاعة الطبية في طوكيو يوم 17 يوليو المقبل استعدادا لخوض مباريات أولمبياد طوكيو ، وحدد شوقى غريب يوم 16 من نفس الشهر موعدا للسفر إلى طوكيو لخوض منافسات البطولة.

قرر الجهز الفني لمنتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقي غريب المدير الفني، أن يوم 16يوليو المقبل موعد سفر بعثة المنتخب إلي طوكيو، وذلك استعداداً للمشاركة في الألولمبيات، حيث تنطلق البطولة يوم 22 يوليو بمواجهة استراليا.

الجدير بالذكر أن انضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.