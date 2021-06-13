حاملا رسالة من الرئيس السيسى لأمير قطر.. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة

جدة - نرمين السيد - يتوجّه سامح شكرى وزير الخارجية، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، بشأن التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المصرية القطرية فى أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" فى 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائى ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سيشارك خلال الزيارة فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربى الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التى تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمى. كما سيشارك الوزير شكرى، فى دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتى ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان فى أعقاب الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة فى الاجتماع الأول للجنة فلسطين. ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى.

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