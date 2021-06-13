رياضة النواب تناقش طلب إحاطة حول النهوض بالمستوى الرياضى لطلاب المدارس 

جدة - نرمين السيد - وطالب النائب هشام الحصرى، خلال استعراضه طلب الإحاطة، بضرورة عودة النشاط الرياضى بالمدارس بشكل فعال وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية ذلك فى إعداد جيل رياضى جديد، بالإضافة إلى أهميته فى أبعاد أخرى اجتماعية بشغل أوقات الشباب بشكل تنموى، وكذلك أبعاد أمنية بعدم ترك هؤلاء الطلاب والشباب فريسة لأى أفكار متطرفة.

واقترح الحصرى التنسيق بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لاستغلال المدارس فى الإجازة الصيفية، وتنظيم أنشطة رياضية بها لطلاب المدارس، وذلك بالإضافة إلى دور مراكز الشباب مع العمل على تطويرها بشكل عصرى، وطالب رئيس لجنة الزراعة، الحكومة بعرض استراتيجيتها لتطبيق هذا المقترح على أرض الواقع فى محافظات مصر.

وأكد الحصرى على أهمية الاهتمام بمنهج التربية الرياضية، موضحًا أن المنهج يعد الأساس بالإضافة إلى ممارسة النشاط، والالتزام بمواعيد الحصة الرياضية، مطالبًا بأن تكون حصة النشاط الرياضى يومين فى الأسبوع على الأقل.

من جانبه، أشاد النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بالمقترح، مشيرًا إلى أهمية حصة التربية الرياضية بالمدارس، وأن المدارس والجامعات خارج مصر تهتم بالطلاب الرياضيين والمواهب الرياضية، وتعفيهم من المصروفات.

وقال للأسف: "أشعر أنه يتم التعامل مع حصة التربية الرياضة، بهزار ولعب وأنها ليست حاجة مهمة، وأننا ممكن نستفيد من هؤلاء الطلاب".

وتساءل إمام عن خطة الحكومة للاهتمام بالنشاط الرياضى فى المدارس، لاسيما وأن لدينا مشكلة فى مصر بأن الطالب يضطر للتركيز فى التعليم فقط دون الاهتمام بالنشاط الرياضى، نظرًا لأنه لايضمن مستقبله الرياضى، وطالب بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضى فى المدارس، لأهمية الكبيرة فى بناء المواهب، والاستفادة منها.

وأضاف النائب خالد بدوى، عضو لجنة الشباب والرياضة، بأن هناك قصور من وزارة التربية والتعليم بشأن الاهتمام بالنشاط الرياضى، مؤكدا أن السبب الوحيد من وجهة نظره فى فشل التربية الأبناء هو عدم الاهتمام بالرياضة.

وقال بدوى إن الطفل منذ سن 6 سنوات إن لم يفهم معنى "حركة ونشاط رياضى" سيؤدى ذلك إلى سمنة وأمراض عديدة، وهو ما جعل الرئيس السيسى يصدر توجيه رئاسى لعلاج الأمر ولمكافحة أمراض السمنة.

وطالب بدوى، بعقد جلسة نقاشية بحضور وزيرى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، ورؤساء اللجان المختصة، لبحث ومناقشة دور الحكومة فى ذلك الأمر وخطتها للنهوض بالنشاط الرياضى بالمدارس.

فيما، شدد النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة، على أهمية النشاط الرياضى فى المدارس، وبناء الشباب والأجيال بشكل سليم وصحى، جسديا وفكريا، وكذلك أهمية النشاط الرياضى بالمدارس فى اكتشاف المواهب الرياضية منذ الصغر، والتى تمثل جيل رياضى فى المستقبل.

وأوصت اللجنة فى نهاية المناقشة خلال اجتماعها بتفعيل برتوكول التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لتطوير المنهج التربوى الرياضى، وتنفيذه على أرض الواقع واستغلال المدارس فى الصيف.