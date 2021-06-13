إسكان النواب تناقش عدد من طلبات الإحاطة بشأن الصرف الصحي بالبحيرة«صور»

- محمد عزت عرف ات، بشأن توصيل مياه الشرب للأ ماكن المحرومة بمركز إيتاي البارود ــ شبراخيت ــ البحيرة. - طلبة النحــال، بشأن عدم انتهاء الاعمال الخاصة بالصرف الصحي بنطاق الوحدة المحلية بالنجاح ــ مركز بدر ــ محافظة البحيرة. - بلال حامد النحال، بشأن توقف الاعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية سمخــراط ــ مركز الرحمانية، و قرية منية السعيد مركز المحمودية، محافظة البحيرة. - محمد زين الدين، بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لازالة أسباب تعطل محطة الصرف الصحي بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو ــ محافظة البحيرة. - رحمـي بكيــر، بشأن عدم الاستفادة من محطة تحلية المياه التي تم إنشاءها نتيجة عدم تحمل الشبكات الضغوط وانفجاراتها المتكررة.

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