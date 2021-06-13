الشوط الأول: المنتخب الأولمبي يتقدم علي جنوب إفريقيا بـ«ثلاثية» ودياً

/635726/الشوط-الأول-المنتخب-الأولمبي-يتقدم-علي-جنوب-إفريقيا-بـثلاثية-وديا

إنتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيرة جنوب إفريقيا في اللقاء ودياً والذي يقام حاليا علي استاد السويس، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل لاشئ.

ويرصيد دوت الخليج نتيجة الشوط الأول:

وبدأ اللقاء المباراة بتشكيل مكون من:.

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في حراسة المرمي: محمد جاد

خط الدفاع: محمد مرعي -أحمد رمضان بيكهام-محمد عبد السلام.

خط الوسط: كريم فؤاد-إمام عاشور-أكرم توفيق-ناصر ماهر- عمار حمدي

خط الهجوم: صلاح محسن -أحمد ياسر ريان

وافتتح التسجيل أحمد ياسر ريان في الدقيقة 17 وفي الدقيقة 10، صلاح محسن الهدف الثالث، خروج أحمد ريان في الدقيقة 43.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مصطفى محمد مهاجم جالطا سراى التركى من قائمة الفراعنة لمواجهة جنوب افريقيا ، وجاء الاستبعاد نظرا لسفر مصطفى محمد إلى تركيا لإقناع مدربه فاتح تريم بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، خاصة وأن المدرب أكد أنه يحتاج جهود المهاجم الدولى فى نفس توقيت الأولمبياد بسبب مشاركة جالطا سراى فى الأدوار التمهيدية لدورى أبطال أوروبا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب على جنوب أفريقيا في الودية الأولي التي أقيمت مساء الخميس الماضي بهدفين دون رد أحرزهما مصطفي محمد.

ومن ناحيه اخري يدخل المنتخب الأولمبي الفقاعة الطبية في طوكيو يوم 17 يوليو المقبل استعدادا لخوض مباريات أولمبياد طوكيو ، وحدد شوقى غريب يوم 16 من نفس الشهر موعدا للسفر إلى طوكيو لخوض منافسات البطولة.

قرر الجهز الفني لمنتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقي غريب المدير الفني، أن يوم 16يوليو المقبل موعد سفر بعثة المنتخب إلي طوكيو، وذلك استعداداً للمشاركة في الألولمبيات، حيث تنطلق البطولة يوم 22 يوليو بمواجهة استراليا.

الجدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى انضم لمعسكر منتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبيرخط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.