/635727/يورو-2020-النمسا-تقتل-آمال-مقدونيا-الشمالية-في-أول-ظهور-لها-بالبطولة

حسم المنتخب النمساوي مباراته الاولي في بطولة أمم أوروبا 2020، بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف، على حساب منتخب مقدونيا الشمالية، وشهد على اللقاء الملعب الوطني، ويستعرض دوت الخليج أبرز احداث المباراة.

تألق لاعبي منتخب مقدونيا الشمالية في المباراة في صناعة الفرص الخطيرة في المباراة وتألقهم الملفت في أول ظهور لهم في بطولة أمم أوروبا، وتهديد منتخب النمسا في المباراة بخطف الفوز ولكن الكرة لم تعطي كل شئ.

أهداف المباراة بين المنتخبين

تقدم منتخب المسا في نتيجة المباراة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة، عن طريق ستيفان لاينر، من خلال تمريرة عرضية من مواطنه مارسيل سابيستر، ليسجل الهدف الأول في اللقاء.

جاء الرد السريع من منتخب مقدونيا الشمالية في الدقيقة الثامنة والعشرون من عمر المباراة، بأقدام المقدوني جوران بانديف، بعد خطأ من حارس مرمى مقدونيا في السيطرة على لكرة بعد ضغط من لاعب النمسا، لتبتعد الكرة عن مدافع النمسا وحارس المرمي وتصل لبانديف ويسكنها الشباك الفارغ.

منتخب النمسا يقتل المباراة

سجل المنتخب النمساوي الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الثمانية والسبعون، بأقدام ميكانيل جريجونيتش، من خلال تمريرة من الجانب الأيسر من أقدام ديفيد ألابا، تصل لجريجونيتش ويسكنها الشباك من امام حارس مقدونيا الشمالية.

قتل منتخب النمسا نتيجة المباراة في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر المباراة، عن طريق ماركو أرناوتوفيتش، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعب منتصف منتخب مواطنه، وينفرد على المرمى ويراوغ الحارس ويسكنها الشباك ليؤكد فوز منتخب بلاده.

دخل جوران بانديف صاحب السابع والثلاثون عام التاريخ مع منتخب بلاده مقدونيا الشمالية في تسجيل الهدف الاول لمنتخب بلاده في بطولة رسمية، وينقذ الفريق من الخروج من الشوط الاول بتقدم الخصم عليه في نتيجة المباراة.

يقع المنتخبين في المجموعة الثالة من بطولة أمم أوروبا 2020، مع منتخب هولندا ومنتخب أوكرانيا، اللتين تصطدمان مساء الأحد، وتشارك مقدونيا الشمالية لأول مرة في تاريخها في اليورو، بينما النمسا تشارك للمرة الثالثة.