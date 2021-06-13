/635728/أول-تعليق-لـ-ابنة-هيفاء-وهبي-بعد-عمليتها-الأخيرة

خرجت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، كي تطمئن جمهورها عليها بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية لأبنة الفنانة هيفاء وهبي، التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واثارت ابنة هيفاء وهبي حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بسبب العملية التي خضعت لها.

الحالة الصحية لابنة هيفاء وهبي بعد خروجها من غرفة العمليات

كتبت زينب فياض، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، قائلة: "لكل حدا اتطمن وسأل عني هيدا الشي كتير بيعني لي الحمدلله انا صرت احسن الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة... وطبعاً شكرًا من قلبي للدكتور منذر العجمي اللي سوى لي العملية في الكويت".

تعرضت ابنة هيفاء وهبي، إلى انتقادات لاذعة من قبل الجمهور بسبب عملية التجميل الأخيرة التي خضعت لها.

معلومات عن زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

واشتهرت زينب بفيديوهاتها مع بناتها التي تشاركها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تظهر فيها وهي تغني.

تعتبر زينب فياض هي الابنة الوحيدة لهيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمها نصر فياض تزوجته عام 1993 وانفصلت عنه عام 1994، وكانت زينب بعيدة عن الإعلام ولم يعرف أحد أي شيء عنها.

وضعت زينب فياض عالم الموضة والأزياء نصب أعينها لتغوص في بحره الواسع، ليصبح مجال عملها.

ابتعدت ابنة هيفاء وهبي، عن عالم الفن على الرغم من صوتها الرنان الشجن، لترسم بيدها مسلكها الخاص، رافضة فكرة اتجاه بناتها إلى ذاك المجال.