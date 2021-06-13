/635729/يورو-2020-تشكيل-منتخبي-هولندا-وأوكرانيا-ملحمة-وسط-الملعب

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب هولندا وأوكرانيا، بعد قليل في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2020، ويشهد على اللقاء ملعب أمستردام أرينا بهولندا.

أعلن الجهاز الفني لكلا المنتخبين عن التشكيل الرسمي لهم في بداية المباراة، والتي يشهد على قوية هجومية من قبل المنتخبين، من هولندا وأوكرانيا.

تشكيل منتخب هولند في المباراة:

حراسة المرمى: ستيكلينبرج .

خط الدفاع: بلند – دي فريج – يوريان تيمبر .

خط الوسط: باتريك فان آنهولت – فرينكي دي يونج – فينالدوم – مارتين دي رون – دينزيل دينفورس .

خط الهجوم: ديباي – فوتر فوغيرست

تشكيل منتخب أوكرانيا في المباراة:

حارس: هيورهي بوششان.

الدفاع: فيتالي ميكولينكو – ميكولا ماتيفيينكو – إليا زابارني – أوليكساندر كارافييف.

الوسط: أوليسكاندر زينشينكو – سيرجي سيدروتشيك – روسلان مالينوفيسكي.

الهجوم: أليكساندر زوبلوف – رومان ياريمتشوك – أندريه يارمولينكو.

نتيجة مباراة إيطاليا وتركيا

شهدت مباراة إيطاليا وتركيا في المباراة الإفتتاحية للنسخة الحالية من يورو 2020 في المواجهة التي جمعت الفريقين في تمام التاسعة من مساء الأمس ، وأنتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة، العديد من الأرقام والاحصائيات، ويرصد دوت الخليج أبرز الاحصائيات.

منتخب إيطاليا حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية وتعد تلك هي أطول سلسلة مباريات منذ أن فعلها في 10 مباريات متتالية بين نوفمبر 1989 ويونيو 199.

ولعب المنتخب التركي 7 مباريات في افتتاح كل من البطولات الكبرى (كأس العالم و اليورو) ، وتلقى الخسارة فيها جميعا ، الفريق سدد ثلاث كرات فقط ضد إيطاليا جاءت جميعها خارج الثلاث خشبات، الاتزوري تحت قيادة روبرتو مانشيني سددوا 24 كرة منها ٨ بين القائمين والعارضة فقط.

وسجل منتخب إيطاليا 3 أهداف في مباراة واحدة باليورو للمرة الأولى بعدما فشل في ذلك خلال ٣٨ مباراة بالبطولة ويعد جانلويجي دوناروما حارس ميلان هو أول حارس مرمى دون بوفون يحافظ على شباكه نظيفة لإيطاليا في بطولة كبرى منذ فرانشيسكو تولدو في يورو 2000.