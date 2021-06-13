تشريعية النواب تناقش قرارين رئاسيين بشأن بنك التنمية الافريقي «صور»

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، لنظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة، بشأن طريقة الاقرار على النحو التالي:

1 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الافريقية رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لر أس مال البنك الناتجة عن انضمام ايرلندا إلى عضوية البنك.

2 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية ر قم 229 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019، بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.